0 op 2 voor Belgian Lions in IJsland

Ook de tweede oefeninterland van de Belgian Lions in en tegen IJsland bracht een nederlaag. De jonge Lions vormden enkel in het eerst kwart een bedreiging voor een vinnig IJsland: 21-17. In het tweede schuifje ging naar een 44-32 IJslandse bonus. In de tweede helft konden de Lions, ondanks korven van Quentin Serron, niet met een remonte uitpakken en gingen na 68-53 dan ook met 85-70 de boot in. Amaury Gorgemans en Ioann Iarochevitch kwamen niet in actie.