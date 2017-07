Schietpartij in Duitse discotheek: meerdere gewonden

Er zijn in de nacht van zaterdag op zondag meerdere gewonden gevallen bij een schietpartij in een discotheek in Konstanz, in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Dat meldt de Duitse politie.

Of er ook dodelijke slachtoffers vielen, is op dit moment niet bekend. De politie kon ook nog niet bevestigen of er al een dader werd opgepakt. “Er raakten meerdere mensen gewond bij de schietpartij”, luidde de officiële mededeling. “Veel bezoekers konden ontkomen door naar buiten te rennen of zich te verstoppen.”

De politie kwam in groten getale naar de discotheek, er werden ook speciale troepen ingezet.