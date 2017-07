“Een grote eer als Luikenaar en jeugdproduct”

Lang heeft Ricardo Sa Pinto getwijfeld over wie hij nu de aanvoerdersband zou geven, maar vrijdag maakte hij zijn definitieve keuze officieel bekend: Sébastien Pocognoli. De linksback volgt Alexander Scholz op. “Ik wil aanvoerder zijn van een ploeg die wint”, zegt Poco.

Het was in de voorbereiding gissen naar wie kapitein van de Rouches zou worden. De ene oefenwedstrijd droeg Goreux de band, de andere weer Legear, Mpoku, Pocognoli of Scholz. “Ik heb veel aanvoerders”, herhaalt trainer Sa Pinto op de persconferentie de woorden die hij de voorbije weken zo vaak gebruikte. “Maar ik moest iemand kiezen en de keuze is op Poco gevallen. Het is belangrijk om iemand te hebben die altijd aanwezig is op het veld. Poco heeft de ervaring en het karakter, ik heb zo iemand nodig om de eenheid binnen de ploeg te bewaren.”

Grote eer

Pocognoli is vanzelfsprekend opgetogen met de verantwoordelijkheid die zijn trainer hem toevertrouwt. “Het is een grote eer voor mij om als Luikenaar aanvoerder te zijn van Standard, de club waar ik ben opgeleid”, zegt de ex-Rode Duivel. “Het zal niets veranderen aan mijn instelling, want die is er altijd geweest.”

Revanchegevoelens

Meteen benadrukt Poco de nieuwe dynamiek die in de Luikse kleedkamer heerst “Die twee voorbije jaren moeten we vergeten. Ik wil aanvoerder zijn van een ploeg die wint en die winnaarsmentaliteit is er nu. Je voelt dat een aantal jongens aast op revanche. We willen beginnen met een overwinning en dan gaat het vizier pas op Genk.”

De kersverse Standard-kapitein geeft aan regelmatig in gesprek te zullen gaan bij de andere ‘leiders’ van de selectie. “Goreux, Mpoku, Scholz, Legear, Gillet,... Ochoa? Hij zeker ook. Als aanvoerder van Mexico heeft hij een interessante visie.”