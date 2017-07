Kwartfinale op EK voor vrouwen afgelast na stortvloed

De kwartfinale tussen de Duitse voetbalsters en Denemarken op het EK is zaterdagavond afgelast. Het speelveld van Het Kasteel was vanwege hevige regenbuien in Rotterdam onbespeelbaar geworden.

De kwartfinale zou eigenlijk om 20u45 van start gaan op het uitverkochte Kasteel met vooral veel Duitse fans. Een wolkbreuk maakte dat onmogelijk. Vrijwilligers deden er alles aan het speelveld weer enigszins bespeelbaar te maken. Maar de Duitse ploeg oordeelde dat de bal onvoldoende rolde door het vele water op de grasmat. De arbitrage gaf de Duitsers rond 22u00 gelijk. Waarschijnlijk zullen beide ploegen elkaar nu zondagmiddag treffen op Het Kasteel.

Eerder op de avond schaarde gastland Nederland zich als eerste ploeg door een zege tegen Zweden (2-0) bij de laatste vier. Oranje stuit donderdag in de halve finales op Engeland of Frankrijk. De vierde kwartfinale gaat zondag tussen Spanje en Oostenrijk.

Foto: EPA

Foto: AFP

Foto: AFP

Nederland voorbij Zweden naar halve finales

In de andere kwartfinale plaatste Nederland zich voor eigen volk voor de halve finales: de Oranje Leeuwinnen klopten in Doetinchem Zweden met 2-0. Lieke Martens (33.) en Vivianne Miedema (64.) namen de Nederlandse goals voor hun rekening. In de halve finales wacht Nederland de winnaar van de kwartfinale tussen Engeland en Frankrijk.

Nederland kroonde zich in de groepsfase tot winnaar van poule A met een perfect rapport. De Nederlandse vrouwen klopten Noorwegen (1-0), Denemarken (1-0) en België (2-1). De Red Flames eindigden in de groep op de derde plaats en moesten dus naar huis.