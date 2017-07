Agent zonder vrees moet zijn hele lichaam in de strijd gooien om alligator te vangen

Het was eerder deze maand schrikken voor een inwoner van Florida toen hij een alligator zag liggen voor zijn deur. Gelukkig wist agent Alfredo Vargas van de politie in Boynton Beach daar wel raad mee. Toen hij een melding kreeg om het reptiel te vangen, aarzelde hij geen moment om in actie te schieten.

Vargas wist dat hij zo snel mogelijk ter plaatse moest zijn. Ook een jager was immers op weg naar de alligator, waardoor het dier vermoedelijk maar weinig kans zou hebben om te overleven. Gelukkig had de agent voordien ervaring opgedaan over hoe hij best een alligator te lijf gaat. Ondertussen filmde zijn bodycam het hele gebeuren.

De confrontatie met het reptiel verliep echter niet zonder problemen. Pas bij een derde poging kon hij een lasso rond de nek van de alligator vastmaken en nadien een jas over zijn kop gooien. Toen de alligator daardoor even kalmer reageerde, maakte Vargas onmiddellijk van de gelegenheid gebruik om de bek van het dier dicht te knijpen. Zo konden zijn collega’s een stevig lint errond vastmaken.

Nabijgelegen kanaal

De politie van Boynton Beach plaatste de straffe beelden van Vargas eerder deze week op sociale media. “De Florida Fish and Wildlife Conservation Commission vertelde aan hem dat hij het reptiel op eender welke plek mocht vrijlaten”, klonk het korps. “Daarom heeft hij besloten om het dier met zijn wagen te vervoeren naar een nabijgelegen kanaal.”

“Agent Vargas weet hij het overigens nog niet, maar sinds kort hebben we hem benoemd tot onze officiële ‘alligatorworstelaar’”, grapte de politie nog op Facebook.