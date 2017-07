Concert Boef op Sfinks stopgezet om veiligheidsredenen

Lang hebben de fans niet kunnen genieten van het optreden van de Nederlandse rapper Sofiane Boussaadia, aka Boef. Op het Sfinksfestival stond de grote concerttent overvol nog voor de ster zijn opwachting maakte. Opvallend detail: er bevonden zich veel jonge kinderen tussen een publiek dat verder alle leeftijden telt. Sfinks staat bekend om zijn brede familiale appeal, maar nooit eerder mengden de jongsten, die normaliter op springkastelen buitelen, zich zo verwachtingsvol onder de massa.

Boef was bijna twintig minuten te laat, wat de drukte natuurlijk niet had doen afnemen. Sommige kinderen klommen zelfs tegen de zijpalen van de concerttent op. Toen de artiest uiteindelijk verscheen, had de organisatie de ‘grote mensen’ al moeten oproepen om achteruit te gaan. Bleek dat zich ook voor het podium, tegen het dranghekken, veel jongeren tussen acht en zestien samengepakt hadden. Boef begon er dan wel aan, met een aantal luid meegebrulde hitjes, maar na een goed kwartier werd het heikel.

Er vielen kinderen en pubers flauw, Boef riep het publiek nadrukkelijk op om ruimte voor het podium te maken, maar dat leverde weinig resultaat op. Uiteindelijk werd het concert na een half uur terecht stopgezet. ‘Te gevaarlijk’, vond Boef en met hem ongetwijfeld ook de organisatie, maar onbegrijpend boegeroep was hun deel. Tien minuten later was de rapper alweer weg van het festival.