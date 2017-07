Broer van Sharif wordt nieuwe premier van Pakistan

Nadat het hooggerechtshof de Pakistaanse premier Nawaz Sharif vrijdag uit zijn ambt had ontzet, heeft regeringspartij PML-N haar nieuwe kandidaat voor de functie voorgesteld. De volgende premier van het land wordt de jongere broer van Nawaz Sharif, Shabaz Sharif (65). Dat deelde de opzij geschoven premier zaterdag op een persconferentie mee. Shabaz Sharif moet tijdens een zitting van het parlement nog formeel gekozen worden. PML-N beschikt over de meerderheid, zodat er een probleemloze overdracht van de macht wordt verwacht.

Nawaz Sharif was vrijdag na een unaniem vonnis van vijf rechters van het hooggerechtshof uit zijn ambt ontzet. Die beslissing werd genomen nadat documenten werden gevonden, die verband hielden met het internationaal schandaal rond de Panama Papers. In de papieren stonden de namen van Sharifs kinderen, zijn eigen naam kwam er echter niet in voor.

Shabaz Sharif is de jongere broer van Nawaz en momenteel regeringsleider van Punjab, de grootste provincie van het land die meer dan 100 miljoen inwoners telt en een machtsbasis vormt van de familie Sharif. Zijn benoeming betekent een garantie voor de voortzetting van het beleid van Nawaz Sharif. Om premier te worden, moet hij eerst lid van het parlement worden. Daarom moet er een interim-premier komen en dat wordt de huidige minister voor Petroleum en Natuurlijke Bronnen, Shahid Khaqan Abbasi, een jarenlange vertrouweling van Nawaz Sharif.

Shabaz Sharif wordt beschouwd als een competente bestuurder. In Punjab, waar hij voor de derde keer tot regeringsleider werd verkozen, heeft hij grote infrastructuurprojecten en programma’s in het onderwijs en de zorg tot stand gebracht. Hij zou ook goede connecties hebben met het almachtige leger. Het is een publiek geheim dat hij twee echtgenotes heeft, maar de geruchten doen de ronde dat hij nog meer eega’s telt. Polygamie is in Pakistan toegelaten, maar niet onomstreden. Moslimmannen mogen daar met vier vrouwen trouwen.

(belga)