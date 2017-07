’Lucky loser’ Leonardo Mayer speelt tegen naamgenoot om titel ATP Hamburg

Leonardo Mayer (ATP 138) heeft zich zaterdag als eerste speler geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in Hamburg (1.499.940 euro). Mayer verloor nochtans in de laatste kwalificatieronde van het toernooi, maar werd opgevist. In de finale treft hij naamgenoot Florian Mayer (ATP-101). De Duitser profiteerde in zijn halve finale van de opgave van zijn landgenoot Philip Kohlschreiber (ATP-58).

Op het Duitse gravel versloeg de Argentijn zijn landgenoot Federico Delbonis (ATP 81) met 6-3 en 7-5. Zondag wacht in de finale de winnaar van het Duits onderonsje tussen Philipp Kohlschreiber (ATP 58) en Florian Mayer (ATP 101).

Leonardo Mayer werd voor de hoofdtabel opgevist als ‘lucky loser’ nadat hij had verloren in de tweede en laatste kwalificatieronde. De Argentijn wipte onder meer het Spaanse topreekshoofd Albert Ramos-Vinolas (ATP 24).

De 30-jarige Mayer telt voorlopig één ATP-titel op zijn erelijst. In 2014 was hij al eens de beste op het German Open in Hamburg.

Opgave Kohlschreiber

Florian Mayer kreeg zijn finaleplaats op een presenteerblaadje. Kohlschreiber had de eerste set met 6-4 gewonnen, maar gaf in de tweede bij een 3-2 voorsprong voor Mayer plots op. Kohlschreiber zou te veel last gehad hebben van een blessure aan de heup.

Beide Mayers troffen elkaar in het verleden al driemaal. Florian trok twee keer aan het langste eind, terwijl Leonardo één partij kon winnen. .