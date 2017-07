George Clooney is razend: "De veiligheid van mijn kinderen staat op het spel"

Ella en Alexander Clooney zijn amper twee maanden oud, maar foto's van de tweeling kregen we nog niet te zien. Tot het Franse weekblad 'Voici' vorige week vage foto's van de baby's op zijn cover publiceerde. Dat dreigt het blad zuur op te breken.

Clooney en zijn vrouw zijn razend om de foto's, die gemaakt werden zonder toestemming toen het koppel op vakantie was in Italië. "De fotografen van 'Voici' zijn door ons hek gedronken, in onze boom geklommen en hebben illegale foto's gemaakt van onze kinderen in ons huis", laat de acteur weten in een persbericht. "Vergis je niet, de fotografen, het agentschap en het magazine zullen daarvoor vervolgd worden. De veiligheid van onze kinderen vereist dit".

George en zijn vrouw Amal, die advocate in de mensenrechten is, hebben er naar eigen zeggen bewust voor gekozen om geen foto's van hun kinderen te publiceren en te kiezen voor maximale pricacy. Ella en Alexander Clooney werden geboren op 6 juni.