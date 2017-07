Robbie verloor zijn beide ouders in één maand tijd, om hem te troosten vraagt zijn tante nu hem zo veel mogelijk regenbogen te sturen

Robbie is negen jaar oud en verloor eerder dit jaar zijn beide ouders. Op 2 mei overleed zijn mama aan de gevolgen van mucoviscidose, amper 22 dagen later verloor de jongen ook zijn vader. Robbie kwam bij zijn tante terecht, die mensen over de hele wereld vraagt hem zo veel mogelijk regenbogen op te sturen om hem te tonen dat zijn ouders nog steeds over hem waken.

De New Yorkse Crystal Skawinski verzamelt foto’s van regenbogen en dubbele regenbogen van over de hele wereld om te tonen aan haar neefje Robbie, die zijn beide ouders verloor dit jaar. Ze verzamelde ondertussen al meer dan 4.000 regenbogen, waarvan eentje zelfs uit Taiwan.

“Het is bemoedigend dat zoveel mensen hem steunen met het simpele verzoek om een regenboog op te sturen”, vertelde Crystal aan ABC News. “Het is alsof de hele wereld achter hem staat.”

Op 22 dagen tijd, was Robbie plots een weeskind

De mama van Robbie, de 37-jarige Shelly Ecuyer, overleed op 2 mei aan de gevolgen van mucoviscidose en gastroparese. Op 24 mei verloor de jongen ook zijn vader Robert nadat die zijn gevecht met zijn verslaving verloor.

“Het eerste verlies, mijn zus, was hard genoeg”, vertelt Crystal. “Hij raakte zijn slaapkamer kwijt, zijn speelgoed, zijn mama, zijn papa en alles dat stabiel was in zijn leven. Robbie is autistisch en is gewend aan die stabiliteit, dat werd hem nu allemaal afgenomen.”

Toen zijn mama overleed, werd Robbie verteld dat ze ‘over de regenboogbrug’ gegaan was toen ze stierf. Robbie had altijd al van regenbogen gehouden, maar op de dag van de dood van zijn mama, was er een dubbele regenboog verschenen boven de school van Robbie. Familielid Erica Toma nam er een foto van en stuurdie naar de Robbies vader.

“Ik stuurde de foto naar zijn vader om te helpen een mentaal plaatje te maken voor Robbie”, vertelde Toma. “Zoals je ziet, zo’n sterke regenboog en een tweede best vage, een ander symbool voor Robbie om te begrijpen dat zijn mama op zijn papa aan het wachten was. Nu zien we overal dubbele regenbogen.”

Te weinig regenbogen

Robbie vond veel troost in de regenbogen en toen de familie er op een dag geen vond, besloot zijn tante - en nu voogd - Crystal het internet om hulp te vragen. Op 22 juli vroeg ze iedereen regenbogen te vragen met de hashtag #rainbowsforrobbie. Het duurde niet lang of Crystal werd overstelpt met regenbogen.

“Op een dag, als hij wat ouder is, zal hij weten dat dit allemaal voor hem is”, vertelde Crystal nog. “Het is ongelofelijk geweest.” Wil je Robbie zelf een regenboog sturen? Dat kan via deze link.