Vandoorne start vanop achtste plaats in Hongarije, Vettel verovert polepositie

Sebastian Vettel heeft de polepositie voor de GP van Hongarije veroverd, Kimi Raikkonen maakte er mee een eerste rode startrij voor Ferrari van. Stoffel Vandoorne reed een uitstekende kwalificatie en kwalificeerde zich als negende. Door een straf voor Nico Hulkenberg mag onze landgenoot zelfs starten vanop plek acht.

De verwachtingen voor de kwalificatie waren hooggespannen, zowel wat de strijd om de polepositie betreft alsook bij McLaren, waar Stoffel Vandoorne en Fernando Alonso hun uiterste best gingen doen om door te stoten naar het laatste deel van de kwalificatie en een plaats in de top tien van de startgrid.

Tijdens Q1 bevonden beide McLarens zich alvast in de top tien. Sebastian Vettel reed de snelste tijd, gevolgd op 22 duizendsten door Max Verstappen. Alonso en Vandoorne reden respectievelijk de achtste en negende tijd, op iets meer dan een seconde van Sebastian Vettel.

Q1 done.?? Fernando P8, Stoff P9, meaning both cars go straight into Q2. Nicely done, boys. #HungarianGP pic.twitter.com/N57nhK2Gn9 — McLaren (@McLarenF1) July 29, 2017

Paul di Resta moest zonder voorbereiding invallen voor Felipe Massa die ziek was. In de Williams mochten er geen mirakels verwacht worden van de Schot en hij kwalificeerde zich dan ook als negentiende.

Ook tijdens het tweede deel van de kwalificatie was het Sebastian Vettel die aanvankelijk de snelste tijd liet noteren. Ruim vijf minuten voor het einde van Q2 stapte de Duitser zelfs al uit de wagen. Zijn tijd werd echter nog wel verbeterd door Lewis Hamilton die een tiende sneller was.

Beide McLarens positioneerden zich net als tijdens Q1 comfortabel bij de eerste tien wagens. Met een achtste en negende tijd verzekerden Alonso en Vandoorne zich van een plaatsje bij de laatste tien in Q3, wanneer er om de polepositie wordt gestreden.

Q2 complete and the boys finish in P8 and P9 again. We’re through to Q3 and still pushing. ?? #HungarianGP pic.twitter.com/E9mrrPPJH7 — McLaren (@McLarenF1) July 29, 2017

Valtteri Bottas zette in zijn Mercedes als eerste een snelle rondetijd neer, de Fin werd echter meteen gecounterd door Sebastian Vettel die in zijn Ferrari meer dan drie tienden sneller was. Lewis Hamilton ging tijdens zijn eerste snelle ronde in de fout en de Brit brak zijn rondje dan ook af.

Bij zijn tweede poging om een snelle ronde neer te zetten was Hamilton meer dan vier tienden trager dan Sebastian Vettel, ook Valtteri Bottas slaagde er niet in om onder de tijd van Vettel te gaan. Vettel evenaarde zijn tijd tot op 0,002 seconde, terwijl teamgenoot Kimi Raikkonen met zijn Ferrari richting de tweede tijd reed.

Lachende gezichten bij Ferrari, in tegenstelling tot bij Mercedes, waar de ontgoocheling van het gezicht afdroop. Bij McLaren waren er dan ook weer lachende gezichten. Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne kwalificeerden zich als achtste en negende. Beide McLaren bevinden zich daarmee in een uitstekende uitgangspositie voor de race. Vandoorne maakt daarmee kans om morgen zijn eerste punten van het seizoen te veroveren. Er volgde zelfs een extra meevaller. Hulkenberg (Renault) kreeg een straf aan zijn been, Vandoorne en Alonso schuiven daardoor een plek op.

VIDEO: @svandoorne rijdt 9de tijd en mag door straf voor Hülkenberg zelfs vanop plaats 8 starten! ?? #SamenStoffel https://t.co/xpNZb0RrKS pic.twitter.com/cxclnb9LU2 — Play Sports (@playsports) 29 juli 2017

1. S. Vettel Ferrari 01:17.244 01:16.802 01:16.276 14

2. K. Raikkonen Ferrari 01:17.364 01:17.207 01:16.444 14

3. V. Bottas Mercedes 01:18.058 01:17.362 01:16.530 18

4. L. Hamilton Mercedes 01:17.492 01:16.693 01:16.693 17

5. M. Verstappen Red Bull 01:17.266 01:17.028 01:16.797 14

6. D. Ricciardo Red Bull 01:17.702 01:17.698 01:16.818 14

7. N. Hulkenberg Renault 01:18.137 01:17.655 01:17.468 14

8. F. Alonso McLaren 01:18.395 01:17.919 01:17.549 17

9. S. Vandoorne McLaren 01:18.479 01:18.000 01:17.894 17

10. C. Sainz Jr. Toro Rosso 01:18.948 01:18.311 01:18.311 19



11. J. Palmer Renault 01:18.699 01:18.415 14

12. E. Ocon Force India 01:18.843 01:18.495 16

13. D. Kvyat Toro Rosso 01:18.702 01:18.538 15

14. S. Perez Force India 01:19.095 01:18.639 15

15. R. Grosjean Haas 01:19.085 01:18.771 15



16. K. Magnussen Haas 01:19.095 9

17. L. Stroll Williams 01:19.102 9

18. P. Wehrlein Sauber 01:19.839 9

19. P. di Resta Williams 01:19.868 11

20. M. Ericsson Sauber 01:19.972 8

