Bartel Van Riet stapt in het huwelijksbootje

Grobbendonk - Natuurwerker en televisiepresentator Bartel Van Riet (35) is zaterdagmiddag getrouwd. Op het middaguur gaf Van Riet in het gemeentehuis van Grobbendonk zijn jawoord aan zijn vriendin Dorien Van de Water (32).

Schepen Herman Cambré leidde de plechtigheid samen met zijn ambtsgenoot Greet Van de Peer. Bijzondere aandacht ging naar de overhandiging van het trouwboekje. Een empirische studie heeft immers aangetoond dat de persoon die dit boekje in ontvangst neemt, later in het huwelijk figuurlijk de broek draagt.

De schepen stond er dan ook op dat beide partners het boekje samen in ontvangst namen. Van Riet - Van de Water, op papier is het alvast een perfecte match.