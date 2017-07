Limburgse DJ Ward warmt op voor Tomorrowland: "Dat was kicken"

Zondag loopt in Boom het 2de Tomorrowland-weekend af en op die slotdag wordt er opnieuw massaal veel volk verwacht voor de 'I love the 90’s'-stage van de Limburgse DJ Ward. De voorbije twee donderdagen speelde DJ Ward al de Global Journey voor Tomorrowland die plaatsvond op de Brusselse Grote Markt. “Dat was kicken. Zoveel volk, allemaal afkomstig uit verschillende landen", zegt de Limburger. "Mijn speciale mixen vielen in de smaak, net als de hits van Chainsmokers, Zara Larsson en AJR. Dat zijn de actuele bommetjes die scoren.”

Zondag laat Ward z’n actuele hits thuis en speelt hij de vette beats en de hits uit de jaren negentig. Ook Wout, Darude, Cherrymoon Trax, DJ Frank, DJ Pat Krimson en Charly Lownoise en Mental Theo komen Ward op het podium vergezellen.

Zelf kijkt onze provinciegenoot vooral uit naar de dj-battle die op het programma staat: DJ Ward vs D-Devils. “Dat is heel uitzonderlijk", klinkt het. "D-Devils-oprichter Pieter-Jan Verachtert ligt ook mee aan de basis van het I love the 90’s-succesverhaal. Jaar na jaar blijft de party in de Hasseltse Ethias Arena ‘de grootste van Europa’ en het is heel fijn om zien hoe jong en oud zich amuseren op die muziek."

Grote naam

Voor de 11de editie van I love the 90’s strikte de organisatie met Paul Elstak meteen al een eerste grote naam. “Het mooie aan Paul is dat hij de 90’s generatie aanspreekt met songs als ‘Rainbow In The Sky', maar ook de jeugd. Paul is namelijk ook mee verantwoordelijk voor het succes van Jebroer z’n singles ‘Kind van de Duivel’ en ‘Engeltjes’. Zijn aandeel in die verhalen is groot, maar we hebben met hem afgesproken dat hij vooral de vette (happy) hardcore schijven speelt.”

Tickets voor de 11de I love the 90’s-editie op zaterdag 7 april 2018 in de Ethias Arena in Hasselt met DJ Ward en Paul Elstak, zijn vanaf nu te koop via www.ilovethe90s.be.

Bekijk hier de main-set van DJ Ward, dit jaar op I love the 90’s - The party: