Na aangrijpende getuigenis Karine: wetswijziging outplacement nu ook goedgekeurd

Wie wordt ontslagen en door ziekte geen outplacement kan volgen, zal vanaf 1 januari 2018 geen vier weken ontslagvergoeding meer moeten inleveren. Dat wetsontwerp van vicepremier Kris Peeters (CD&V) werd vrijdag door de ministerraad goedgekeurd, nadat de federale regering het in haar zomerakkoord had opgenomen.

Concrete aanleiding was de getuigenis van Karine Bastens (52) uit Emblem, die terminaal ziek was en toch een maand ontslagvergoeding moest afgeven voor outplacement-begeleiding. Een week na haar getuigenis overleed Karine. “Voor mij komt het wellicht te laat, maar dan zijn anderen ermee geholpen”, zei ze.

Kris Peeters: “Dergelijke situaties willen we in de toekomst vermijden. Daarom zal wie omwille van ziekte geen outplacement kan volgen, voortaan zijn of haar volledige opzegvergoeding ontvangen.”

Een vaststelling van de behandelende arts of indien de werkgever dit wenst nog van een andere arts, volstaat.