Kris Peeters wil discreet werken aan privatiseren staatsbedrijven

Vicepremier en minister van Economie Kris Peeters zal er bij zijn partij CD&V op aandringen om het privatiseringsdebat te starten met het oog op de staatsschuld. “We moeten de komende maanden goed nadenken over hoe we met overheidsparticipaties omgaan”, zegt hij zaterdag in De Standaard.

“We hebben nood aan een goede begroting die de goedkeuring van Europa wegdraagt. Maar we kijken te veel als konijnen naar een lichtbak naar dat evenwicht. Onze overheidsschuld is een grotere uitdaging”, waarschuwt hij. De schuld bedraagt momenteel zowat 106 procent van het bbp, of 430 miljard euro.

Peeters denkt concreet aan een werkgroep die in stilte het dossier voorbereidt. “Die moet in grote discretie de zaak bestuderen. Hoe meer dat publiek verloopt, des te moeilijker loopt de discussie.” Hij pleit voor een zorgvuldige aanpak. “Wanneer we te veel aandelen op de markt gooien, zakt de prijs. Bovendien moeten we rekening houden met sociale aspecten - het personeel, de vakbonden. Het moet gefaseerd gebeuren.”

Een totale verkoop van de overheidsbelangen zou 26 miljard euro opbrengen, maar is politiek onwaarschijnlijk. Volgens Europa moet dat geld gebruikt worden om aan schuldafbouw te doen. Investeren mag ook, maar helpt de schuldratio niet vooruit.

Privatiseringen doen tegelijk de stroom dividenden opdrogen die de regering jaarlijks opstrijkt. Die mogen voor courante uitgaven worden gebruikt. “Dat is een terechte opmerking. Toch gaat dat om kortetermijndenken”, aldus nog Peeters aan de krant. “Die opbrengsten moeten we maar op een andere manier realiseren. De lage interestvoeten blijven niet eeuwig duren. Als de interest op de schuld stijgt, daalt de waarde van de overheidsbedrijven.”