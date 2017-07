Dit is het moment waarop omstaanders de messentrekker in Hamburg te lijf gaan met alles wat ze vastkrijgen

Dankzij enkele moedige omstaanders werd vrijdagmiddag in Hamburg mogelijk een groter bloedbad voorkomen. Ze gingen de 26-jarige dader te lijf met enkele stoelen, waarna die de benen nam. De politie kon de man niet veel later inrekenen.

De beelden werden gemaakt vanuit de auto van een getuige en toont hoe enkele omstaanders de dader op straat bekogelen en te lijf gaan met allerhande meubels. Het keukenmes waarvan sprake - een best uit de kluiten gewassen keukenmes - is duidelijk zichtbaar op de beelden.

Ondertussen is bekend dat de dader een man van 26 is die geboren werd in de Verenigde Arabische Emiraten. Of hij ook in Duitsland woont, is niet zeker. Volgens Der Tagesspiegel stond de man bij de Duitse autoriteiten bekend als een zeer religieuze moslim. Volgens persbureau DPA zou hij ook in salafistische kringen verkeren.

Het onderzoek wordt intussen gevoerd door mensen van de moordafdeling van de politie van Hamburg en een afdeling van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. De onderzoekers zoeken “in alle richtingen”, klinkt het nog in de mededeling.

Het dodelijk slachtoffer was een 50-jarige Duitser, besluit de politie op basis van de identiteitspapieren die ze op het lichaam van het slachtoffer vonden.

Het keukenmes waarmee de 26-jarige de aanval uitvoerde, is in beslag genomen. Een 50-jarige vrouw en vier mannen (64, 57, 56 en 19 jaar) liepen messteken op. Bij het overmeesteren van de man raakte ook een 35-jarige man gewond. Enkele van de gewonden zijn er ernstig aan toe.