Man ontkomt na levensgevaarlijke achtervolging door politie

Een automobilist die vrijdagavond door een grote politiemacht werd gezocht in het Nederlands-Limburgse Roermond, is ontkomen. Dat meldt De Limburger. De man wist zich na een urenlange klopjacht in de parkeergarage van het Retailpark aan het zicht van de politie te onttrekken en te vluchten. De zoektocht werd daarop gestaakt.

Aan de zoekactie in Roermond ging een levensgevaarlijke achtervolging door delen van Nederland en Duitsland vooraf. Die begon nadat de politie in Dordrecht de man wilde controleren omdat zijn zwarte BMW was voorzien van valse kentekenplaten. De automobilist ging er daarop met hoge snelheid vandoor. In de achtervolging werden snelheden van wel 240 kilometer per uur gehaald. Ook scheurde de man met ongeveer 180 kilometer per uur over de vluchtstrook langs een file.

Een politiehelikopter werd ingezet om de auto vanuit de lucht te volgen. Toen de automobilist via Duitsland in Roermond was beland, liet hij zijn auto achter in de parkeergarage van het Retailpark. Daar liep de zoektocht ten einde.

De zwarte BMW is door de politie in beslag genomen voor onderzoek. Opvallend genoeg werd in de wagen een paspoort gevonden. Of dat ook het identiteitsbewijs van de automobilist is, is niet duidelijk.