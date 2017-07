Sander Berge: “Niet bezig met transfer”

Sander Berge wil met Genk een nieuwe stap zetten in zijn ontwikkeling. “Vorig seizoen heb ik al kunnen tonen wie ik ben. Nu moet ik nog beter voor de dag komen. Eén doel is, naast het defensieve werk, me beter te integreren in het aanvalsspel. Kansen creëren, assists geven en zelf scoren. Op training zie ik vooruitgang, nu nog in de matchen.”

Intussen blijven de speculaties over zijn toekomst aanhouden. “Genk is voor mij de beste volgende stap”, zegt Berge. “Dit is een lastige competitie, met stevige concurrentie. Ik ben dus niet bezig met een transfer. Is in de Spaanse pers verschenen dat ik Pozuelo gepolst heb naar het leven in Sevilla? Zet dat maar onder de noemer verzinsels.”