Trump gaat nieuwe maatregelen tegen Rusland ondertekenen

De Amerikaanse president Donald Trump zal zijn handtekening zetten onder de wet die nieuwe sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Dat blijkt vrijdagavond (plaatselijke tijd) uit een persmededeling van het Witte Huis.

De Senaat en het Huis van Afgevaardigden hadden eerder deze week al met een overtuigende meerderheid ingestemd met nieuwe sancties tegen Rusland omdat het land van president Vladimir Poetin ervan verdacht wordt de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten te hebben beïnvloed en wegens de Russische inmenging in het conflict in Oekraïne.

Toch was het niet duidelijk of de nieuwe sancties er effectief zouden komen aangezien Trump nog steeds zijn veto kon stellen.

Dat zit er in ieder geval niet meteen aan te komen. Het Witte Huis meldt in een persmededeling dat Trump het wetsvoorstel heeft doorgenomen en hij “instemt” met de nieuwe maatregelen en “van plan is het te ondertekenen”.