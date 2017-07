Zieke Victoria Azarenka geeft forfait voor Stanford

De Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA-203) moet door een virale infectie verstek laten voor het WTA-toernooi op Stanford University (hard/710,900 dollar), dat volgende week maandag van start gaat. Dat heeft “Vichka” vrijdag gezegd in een persbericht.

“Met pijn in het hart moet ik afzeggen voor het toernooi van Stanford. Ik ben al de hele week geveld door een virale ziekte en kan daardoor niet deelnemen. Na de geboorte van Leo had ik het toernooi met stip aangeduid in mijn agenda”, liet Azarenka optekenen. “Ik hoop volgend jaar terug te zijn.”

De 27-jarige Azarenka beviel eind vorig jaar van haar eerste kind, waardoor de voormalige nummer één sterk teruggeslagen werd op de WTA-ranking. In april liet de Wit-Russische weten haar rentree te zullen maken in Stanford, waar ze in 2010 de eindzege al eens op zak stak. De organisatie van het toernooi in Californië had haar een wildcard gegeven.

Azarenka keerde al vroeger terug dan voorzien en speelde eerder deze maand op Wimbledon. Daar bereikte de tweevoudig winnares van het Australian Open (2012 en 2013) meteen de vierde ronde.

Behalve de Wit-Russische kreeg ook onder anderen de Russin Maria Sharapova (WTA-173), die in april haar terugkeer vierde na een dopingschorsing van vijftien maanden, een uitnodiging.