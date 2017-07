Fruitteler spietst kraai op stok in plantage

Sint-Truiden -

Een fruitboer die een kadaver van een kraai op een stok had gespietst in zijn fruitweide in Gelinden, heeft dat van de politie moeten weghalen. Op Facebook was immers een foto van het gruwelijke tafereel gepost en die zorgde voor heel wat commotie. De zwarte vogel was opgehangen aan een stok tussen de fruitbomen om soortgenoten af te schrikken. De vogels zijn verlekkerd op de jonge peren die veel suikers en vocht bevatten, maar ze vernielen zo de hele oogst.