Meer dan 3.400 kilometer legde Tongenaar Guy Glorieux (54) met de fiets af tijdens zijn tocht naar het uiterste noorden van Europa. Gisteren arriveerde hij terug in Tongeren. Met zijn epische onderneming zamelde hij geld in voor Kom op Tegen Kanker. “En verorberde ik vooral tientallen kilo’s pasta”, lacht Glorieux. “Dat had soms wel wat bekijks.”