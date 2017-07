“Opa maakte zelf tv’s en verkocht die in het dorp”

Vandaag, zaterdag, sluit de firma Leco aan de Nijverheidslaan in Lanklaar definitief de deuren. “Na 62 jaar gaan straks om 18 uur de deuren definitief dicht”, zegt bedrijfsleider William Nijs (33). “Het is een apart gevoel, maar voor een elektrozaak van 4.000 vierkante meter is er geen toekomst meer in deze regio. We willen in schoonheid eindigen met ons personeel en de vele klanten die hier hun eerste tv kochten.”