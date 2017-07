“Er is maar één oplossing voor deze pathologische narcist: in een dwangbuis afvoeren uit het Witte Huis”

Hoe ver kunnen de grenzen van het fatsoen in het Witte Huis nog opschuiven? Nadat president Trump de voorbije zes maanden het ene Twittersalvo na het andere op zijn tegenstrevers afvuurde, gaf zijn kersverse communicatiedirecteur Anthony ‘the Mooch’ Scarmucci er deze week nog een ferme lap bovenop.

De voormalige financier, die al geruime tijd op een zichtbare post in de West Wing aasde, hekelde Reince Priebus, de stafchef van het Witte Huis, en Steve Bannon, topadviseur van Trump, in bewoordingen die zelfs een geharde verslaggever doen blozen. Alsof de man worstelt met een akelige vorm van seksuele fixatie.

Helaas schuilt er enige logica in de waanzin van het Witte Huis. Zo valt het op dat president Trump, die anders altijd klaar staat met zijn Twitterkanon, het moddergevecht in het Witte Huis gedoogt.

Geen tweetje van afkeuring had hij voor zijn grofgebekte communicatiedirecteur, die net als de president pocht met wat hij de klare taal van een New Yorker noemt.

Trump heeft altijd gehouden van “dergelijke competitie, van het mes in de rug te steken, van een soort stammenstrijd”, zei een voormalige medewerkster die twintig jaar meedraaide aan de top van Trumps vastgoedimperium.

Eerder op de week nam Trump zijn hondstrouwe Justitieminister Jeff Sessions onder vuur, enkel en alleen maar omdat Sessions zich onbevoegd had verklaard om het onderzoek naar de Russische connecties van Trump en zijn acolieten te sturen. Uitgerekend Sessions is de man die de conservatieve revolutie die Trump wil veroorzaken, volop aan het uittekenen is. Waarmee nog maar eens bewezen is dat loyauteit voor Trump altijd eenrichtingsverkeer is.

Hoe lang zal het nog duren vooraleer rechtgeaarde conservatieven in de VS besluiten dat er voor deze pathologische narcist maar één oplossing is: in een dwangbuis afvoeren uit het Witte Huis.

Met zijn aanvallen op Jeff Sessions hoopt Trump te bereiken dat de voormalige senator uit Alabama uit eigen beweging opstapt. Sessions geeft voorlopig geen krimp. De bedoeling van Trump lijkt duidelijk: tijdens de vakantie van het Congres zou hij een opvolger voor Sessions kunnen benoemen, die niet het fiat van de Senaat moet krijgen.

Die opvolger moet dan maar eens een eind maken aan het onderzoek van voormalig FBI-directeur Robert Mueller naar de Russische connecties van Trump. De president speelt zelfs met het idee om eigenhandig Mueller te bedanken voor bewezen diensten. Daarmee dreigt de politieke en grondwettelijke crisis in de Verdeelde Staten van Amerika een nieuw dieptepunt te krijgen.