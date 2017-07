IN BEELD. Ministers amuseren zich op Tomorrowland

De ministers van de federale regering zijn vandaag te gast op Tomorrowland in Boom. Premier Charles Michel (MR) had zijn ploeg uitgenodigd op het dancefestival na het bereiken van een zomerakkoord, omdat ze “die ontspanning wel verdiend hadden”.

Het was premier Charles Michel (MR) die deze week de aanzet had gegeven voor de bijzondere uitstap van de leden van de federale regering. “Ik denk dat we hard gewerkt hebben en dus heb ik het plezier om mijn collega’s uit te nodigen om vrijdagavond naar Tomorrowland te gaan”, zei Michel eerder deze week bij de voorstelling van het begrotingsakkoord.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld), minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR), minister van Economie Kris Peeters (CD&V), minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), minister van Digitale Agenda, Telecom en Post Alexander De Croo (Open Vld), minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) en Philippe De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee (Open Vld) tekenden present.

De aanwezige politici verzamelden eerst in het persdorp waarna ze ook de weide opgingen of optredens volgden vanuit de VIP-ruimte.