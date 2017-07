Pokémon Go is terug: “We hebben eindelijk weer een doel om te spelen”

Hasselt -

De mobiele game ‘Pokémon Go’ die vorige zomer wereldwijd miljoenen spelers naar buiten joeg, kent sinds deze week een opflakkering. Reden is de toevoeging van de zogenaamde Legendary Pokémon, enkele zeldzame en heel krachtige monstertjes, zoals Lugia en Articuno. Nieuw is dat je deze legendarische monstertjes alleen in teamverband kunt verslaan en vangen en dat ze maar beperkte tijd op een plaats aanwezig zijn. En dus duiken in het straatbeeld groepjes op die weer even snel verdwijnen als ze plots verschenen zijn.