Factuur van 7.000 euro voor redder die defecte lift openbreekt

Maasmechelen -

De bewoners van een flatgebouw op de O. L. Vrouwenstraat in Eisden zitten al zeven weken met een defecte lift. “Ik woon drie hoog en ben al van de trap gevallenl”, zegt Jan Vandebosch (81). “De eigenaar belooft ons al zeven weken de lift snel te herstellen, maar we hebben hier nog geen technicus gezien.” “Ik heb wel een factuur gekregen van 7.000 euro”, zegt Sjef Heijster (50). “Mijn vrouw zat vast in de lift en ik heb de deur geforceerd. Nu krijg ik een schadeclaim, terwijl ik alleen maar wou helpen.”