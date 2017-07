"Ik ben geen homo meer dankzij 240 euro en een zak Chocotoff"

Genk -

In Limburg zijn een tiental ‘waarzegsters’ van Noord-Afrikaanse origine actief, die goedgelovige mensen van alles en nog wat beloven. Ze helpen jonge vrouwen met hun liefdesperikelen, doen duiveluitdrijvingen en kunnen zelfs homoseksualiteit genezen. Allemaal tegen betaling natuurlijk. En de zaken gaan goed, de klanten komen zelfs van buiten onze provincie hulp zoeken. Met een verborgen camera bezochten wij een waarzegster in Genk, voor een homo-genezingstherapie. Na vijf sessies, 240 euro, een fles water en een pak Chokotoff waren we homo af.