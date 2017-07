Trend: Trouwen op exotische locatie

Hasselt / Heusden-Zolder / Maasmechelen / Ham -

Een wijngaard in Toscane, een fancy beachclub op Ibiza of het strand van Sainte Maxime: trouwen in het buitenland is populair. En liefst op een exotische locatie, waar de zon altijd schijnt. Een gezelschap van vijftig tot honderd gasten die meereizen, is geen uitzondering. “Trouwen in openlucht is een trend en in het buitenland is er weerzekerheid”, verklaart weddingplanner Sophie Ickmans van Art of Events in Bree. “Vliegtickets zijn ook niet meer zo duur.”