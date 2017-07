De zomer van ‘17 is er eentje van extremen

Einde juli zitten we ongeveer halverwege de zomer. Die begon voor de weerkundigen namelijk al op 1 juni, maar duurt zoals de voorbije jaren wellicht tot eind september. Het ideale moment om een tussentijdse balans op te maken. Wat we nu al kunnen zeggen: de zomer van 2017 is er eentje van extremen. Van extreem abnormaal tot extreem normaal.

In ons land... begon de zomer met een recordmaand. Juni was met een gemiddelde maximum temperatuur van 23,9 graden maar liefst drie graden warmer dan normaal, en verbrak het record van juni 2003 met 0,1 graad. Het was ook lange tijd extreem droog. Alleen dankzij overvloedige regenval op de laatste dag van de maand, kon het KMI voor juni nog aanvaardbare waarden noteren.

Juli 2017 is dan weer extreem normaal tot nog toe, met temperaturen die, zowel qua minima als maxima, gelijk lopen met het ‘langjarig gemiddelde’. Ook qua neerslag en zonneschijnduur zitten we perfect op schema.

Met nog twee maanden voor de boeg, lijkt het er dus op dat we alweer een te warme zomer zullen meemaken. Zoals de weerkaarten er nu bijliggen, evolueren de temperaturen in de eerste weken van augustus naar 25 graden en meer. Langer vooruitkijken is puur gokwerk. Maar al jaren maakt het Sint-Michielszomertje, einde september, zijn naam meer dan waar. We hebben dus nog wat om naar uit te kijken.

In de rest van Europa is het weer zo mogelijk nog veel extremer. In IJsland haalde het kwik afgelopen week 25 tot lokaal bijna 28 graden. Dat is abnormaal voor deze regio. Ook in Groenland werd het op verschillende plaatsen 20 graden, waardoor de ijskappen versneld afsmelten.

Heet ook was het in Frankrijk, waar duizenden mensen naar de stranden werden gebracht om ze beschermen tegen bosbranden. Die werden veroorzaakt door de langdurige droogte en hitte, met temperaturen die vaak boven de dertig graden gingen. In Italië wordt de bevolking van Rome op rantsoen gezet, omdat het drinkwater is uitgeput. Het enorme meer van Bracciano, ten noorden van de Italiaanse hoofdstad, is halfleeg gepompt om de Romeinen van water te kunnen voorzien.

Ook Spanje werd verschroeid door Afrikaanse hitte. De wijnoogst is lamentabel, door de droogte, de vorst eind april en hagelbuien in de laatste dagen. Want al dat verdampt water moet ergens neervallen. Dat gebeurde de voorbije week in Duitsland en de Alpen. Veel rivieren traden er de voorbije week buiten de oevers, en campings moesten worden ontruimd om aan natte voeten te ontkomen. In de Alpen viel boven de 1.800 meter sneeuw. Bij de Mont Blanc kwam bijna een halve meter naar beneden.

En wie weet wat voor weer krijgen we nog, want de zomer van ’17 is dus nog lang niet voorbij...