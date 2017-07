Man valt mensen met messen aan in Hamburg: één dode, meerdere gewonden

In het Duitse Hamburg-Brambek is vanmiddag een man willekeurige mensen beginnen neersteken in een supermarkt, dat meldt de Duitse website Bild. Er viel één dode en meerdere gewonden. De dader kon na een intense zoektocht gevat worden, de politie is nog op zoek naar een tweede man.

Vrijdagnamiddag heeft een gewapende man in het Duitse Hamburg verschillende slachtoffers gemaakt in een Edeka supermarkt. De feiten vonden omstreeks 15 uur plaats, waarna de politie een klopjacht begon op de dader. Na dertig minuten zat die bebloed en geboeid in een politiewagen, hij was nog niet ver van de plaats delict.

Volgens een ooggetuige zou de man Allahu Akbar geroepen hebben bij zijn blinde aanval in de supermarkt.

Eye witness to attack on supermarket in Barmbek, Hamburg. Says man stabbed 3 then shouted Allah Akbar. 1/2 pic.twitter.com/1UdpjUKZQO — Larry Hagler (@IanBennett23) 28 juli 2017

Na de arrestatie van de man zoekt de politie nog een tweede, al is niet helemaal duidelijk waarom. Agenten met machinegeweren patrouilleren de straten en een helikopter cirkelt boven de stad.

BREAKING #Hamburg police arrest suspect after reported knife attack in which one person was killed in a supermarket, many injured.. #Germany pic.twitter.com/YL7fC9kBTL — Raveen Aujmaya (@raveenaujmaya) 28 juli 2017