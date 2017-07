Bestuurder met vrouw en kind in wagen verspert vrachtwagen gevaarlijk de weg

Een vrachtwagenchauffeur heeft opmerkelijke beelden kunnen maken tijdens het rijden op de R4 richting Gent. De auto voor hem weigerde hem door te laten en haalde daarvoor gevaarlijke manoeuvres uit.

"Ik heb er geen idee van wat hem bezield heeft", zegt Stef Paternoster, de maker van het filmpje. Hij reed met zijn vrachtwagen op de R4 richting Gent en wilde een wagen voor hem inhalen, maar die wilde dat duidelijk niet. Hij slingerde van baanvak naar baanvak om de vrachtwagen toch maar tegen te houden.

"Er was geen enkele aanleiding voor hem om plots zo te rijden. Er was totaal geen verkeer. Ik ben uiteindelijk pas naar links gegaan voor de afslag naar industriezone Desteldonk. Maar mijn vrachtwagen.was volgeladen met een container en ik moest dus echt heel kalm blijven en proberen niemand erbij te betrekken. Het was al veel eerder aan de gang, hoor, ik besloot het op te nemen omdat hij maar bleef voortdoen."

Volgens de vrachtwagenbestuurder was de bestuurder van de auto een man en zaten er in diens wagen twee passagiers: een vrouw en kind of jonge tiener.