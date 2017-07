Een wijntje bij het ontbijt? Deze confituur smaakt naar rosé

Aardbei- en bessenconfituur beu? De Amerikaanse Marty Millman en haar vriend Danny stelden de Drunk Jelly samen, een jam samen met alcohol die naar roséwijn smaakt. Een wijntje op je boterham smeren, het kan.

De twee kwamen op het idee tijdens een picknick in het park, waar ze genoten van een wijntje en wat charcuterie. Tijdens hun uitje fantaseerden ze over confituur die naar rosé smaakt. En het bleef niet bij dromen, want eens thuis begon het duo te onderzoeken wat mogelijk was om hun plan te verwezenlijken.

Veel, zo blijkt, want hun recept op basis van hun favoriete roséwijn met toetsen kers, watermeloen en limoen is een feit. De roze confituur maakt deel uit van een uitgebreid alcoholisch gamma met zeven verschillende jams. Liefhebbers van Merlot, Pinot Noir, Pinot Grigio en Chardonnay kunnen hun lievelingsdrank ’s morgens al nuttigen... op een boterham.

Dronken?

Geen paniek dat je tipsy naar je werk vertrekt. Hoewel er tijdens het productieproces van de confituren met echte alcohol wordt gewerkt, vervliegt het bestanddeel tijdens het bereiden. Het enige minpunt is dat de jams, verkrijgbaar in kleine en grote bokalen, voorlopig enkel te koop zijn in de Verenigde Staten via de webshop.