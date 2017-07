Jasmien est party in Borgloon: “Een charmante parel in Haspengouw”

Borgloon -

Deze zomervakantie gaat onze feestreporter Jasmien wekelijks op stap in een Limburgse stad. Stop nummer vijf is het gezellige stadje Borgloon. De parel van Haspengouw is een echte trekpleister voor toeristen die allemaal wel een bezoekje willen brengen aan het doorkijkkerkje (Reading Between the Lines Church). Borgloon heeft veel aandacht voor cultuur en erfgoed, maar valt er voor de Loonse jongeren ook wat te beleven? Onze partyreporter zocht het uit.