Trend: one night in Asia

Kleurrijke kimono’s, muiltjes en gedetailleerd borduurwerk… Chinese en Japanse invloeden veroveren de modewereld. Deze delicate trend vergt het nodige combinatiewerk, want er “verkleed” uitzien is het laatste wat je wil. Met deze tips combineer je de Asian trend moeiteloos met de rest van je kleerkast!

Een Aziatische print vraagt om basics

Wanneer je de Aziatische trend laat terugkomen in een bovenstuk, combineer dan met basics. Een kimono, bloes met delicate bloemenprint of bomberjack staat het mooist met simpele denim, neutrale kleuren of zwart. Dat laat je print goed tot zijn recht komen. Andere prints laat je beter in de kast hangen, dat maakt het geheel te druk.

Speel met vorm en structuur

De Asian trend leent zich perfect tot het spelen met vorm en structuur van mode-items. Een broek met brede pijpen, floralprint of culotte staat super stijlvol met een nauwsluitende top. Een rechte kokerrok met zijden details combineren met een wijde blouse? Why not! Je kan het jezelf ook een stuk makkelijker maken door een jurk te kiezen met een print all over. Geen last van outfitstress!

Het zit hem in de details

Liever de trend subtiel doortrekken in je outfit? Kies dan voor accessoires met een dosis Asian-inspired. Met een handtas met geborduurde of houten details ben je helemaal mee met deze nieuwe trend. Hoge, rechte platformsandalen of muiltjes met open teen kun je eindeloos combineren met de rest van je kleerkast!