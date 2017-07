ArcelorMittal verhoogt productievolumes op lijnen in Genk en Marchin

Brussel - Staalbedrijf ArcelorMittal verhoogt zijn productievolumes op de elektrolytische verzinklijnen in de fabrieken in het Limburgse Genk en het Luikse Marchin. Dat deelt de multinational, die gevestigd is in Luxemburg, vrijdag mee.

“Als gevolg van het bericht van ArcelorMittal om te investeren in Florange (in het noordoosten van Frankrijk) in de bouw van een nieuwe productielijn die hoogresistent staal zal maken voor de auto-industrie, zal het de huidige elektrolytische verzinklijn vervangen. De productielijnen van Marchin en Genk zullen het volledige orderboek overnemen van elektrolytisch verzinkt staal voor de automarkt”, zegt ArcelorMittal in een persbericht.

Het productievolume van de twee Belgische lijnen van Marchin en Genk zal dus toenemen. Zij krijgen “een belangrijke rol in het toeleveren van klanten uit de automarkt”.

De investering in de fabriek in Florange, goed voor 67 miljoen euro, “is deel van de strategie van het bedrijf om zijn ‘centre of excellence’ voor de productie van staal voor de autosector te consolideren in Lotharingen”, zegt ArcelorMittal. Ook in de staalfabriek in Duinkerke wordt overigens 29 miljoen geïnvesteerd. Bedoeling is om daar technische verbeteringen aan te brengen die meer flexibiliteit moeten bieden voor producten met hoge toegevoegde waarde.

