Jennifer Aniston neemt eerste vaste tv-rol in 13 jaar voor haar rekening

Voor het eerst sinds ze meespeelde in de populaire Amerikaanse sitcom Friends zal Jennifer Aniston weer een vaste televisierol op zich nemen. Dat meldt Deadline.

Aniston zal in de serie samen te zien zijn met actrice Reese Witherspoon. Ze hebben beide getekend voor de hoofdrollen. De twee actrices speelden eerder ook al samen in Friends, toen Witherspoon er als gastrol de jongere zus van Rachel, de rol van Aniston, in vertolkte.

Wat de naam is van de serie, is nog niet bekend. Wel is al duidelijk dat Aniston en Witherspoon niet alleen in de serie zullen acteren, maar dat ze ook uitvoerend producers van de serie zullen zijn.