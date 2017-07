Unizo hekelt onbelast bijklussen: “Oneerlijke concurrentie”

Zelfstandigenorganisatie Unizo is geen voorstander van de beslissing van de regering-Michel om werkende mensen 500 euro per maand onbelast te laten bijklussen. “Het is oneerlijke concurrentie voor voltijdse jobs”, zegt Johan Bortier, hoofd van de studiedienst van Unizo, op Radio 1.

Een van de maatregelen die de federale regering in het zomerakkoord aankondigt, is dat iedereen die werkt voortaan 500 euro per maand onbelast mag bijverdienen. “We zijn globaal tevreden over het zomerakkoord”, zegt Johan Bortier van de studiedienst van zelfstandigenorganisatie Unizo, “maar bij dat onbelast bijverdienen stellen we ons vragen.”

Bortier vreest vooral oneerlijke concurrentie. “We moeten opletten dat dit systeem geen oneerlijke concurrentie in de hand werkt, ook al gaat het over rechtstreekse en kleinschalige diensten van particulieren aan particulieren. Het is belangrijk dat duidelijk wordt afgebakend wat de aard van die klusjes dan is. Het mag niet om zaken gaan die een professioneel bedrijf ook kan uitvoeren. We merken bij onze leden dat ze heel gevoelig zijn voor oneerlijke concurrentie. De regering moet opletten voor maatregelen die dat in de hand werken.”

Het geeft mensen die vier vijfde werken de kans om op hun vrije dag bij te verdienen zonder belastingen te betalen, zegt Bortier. “Op die manier kan je tot 6.000 euro per jaar bijverdienen, netto. Voor een loodgieter zou dat niet kunnen, omdat de bouwsector wordt uitgesloten. Maar die loodgieter zou wel de tuintjes van de hele buurt kunnen onderhouden. Als hij dat goed organiseert, dan wordt dat een officiële bijverdienste die rechtstreekse concurrentie is voor tuinaannemers die belastingen betalen.”