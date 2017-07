De man met een (gedoemd) plan

Op 31 juli 1917 startte de Derde Slag om Ieper, ­beter bekend als “de hel van Passendale”. De slag was niet de bloedigste uit de Groote Oorlog, maar wel de gruwelijkste. Uitgevochten in ­verschrikkelijke omstandigheden. Het Britse offensief zou kort zijn, maar duurde uiteindelijk drie maanden en zes dagen. De terreinwinst zou 40 kilometer zijn, het werden er acht. Met 35 slachtoffers per ­heroverde meter. Een ­reconstructie van de hel.