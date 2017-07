In Nederland kan je nu een abonnement nemen op toiletpapier

Toiletpapier in een pakket bij je thuis geleverd Foto: The Good Roll

Het Nederlandse bedrijf The Good Roll biedt zijn klanten sinds kort een unieke dienst aan. Zo kan je een abonnement nemen op toiletpapier en dit gratis aan huis geleverd krijgen. Extra pluspunt: je steunt er het goede doel mee.

The Good Roll gebruikt de helft van de nettowinst van hun toiletpapier-verkoop voor de bouw en verbetering van sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden. Ook zijn de rollen gemaakt van 100 procent gerecycleerd papier en dus milieuvriendelijk. Om klanten aan te sporen om hun steentje bij te dragen bieden ze ook een speciale leveringsdienst aan. Zo kan je een abonnement nemen op de toiletrollen van The Good Roll via een online shop en deze enkele dagen later gratis aan je deur geleverd krijgen.