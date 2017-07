Tomorrowland-dj speelt op Hasselts ‘I Love the 90’s’

De Nederlandse dj Paul Elstak heeft al heel wat wapenfeiten op zijn palmares staan. Hij was de drijvende kracht achter Klubbheads, maakte de titelsong en monsterhit van de film ‘New Kids Turbo’, en werkte mee aan het populaire ‘Kind van de Duivel’ van Jebroer. Deze zomer staat hij twee weekends als dj op Tomorrowland. Tijd dus om hem op het Hasseltse ‘I Love the 90’s’-feestje te laten draaien vonden de organisatoren.

“Voor de 11de editie van I love the 90’s hebben we meteen al een eerste grote naam gestrikt”, zegt DJ Ward. “Het mooie aan Paul Elstak is dat hij de 90’s generatie aanspreekt, maar ook de jeugd die massaal naar onze party komt. Zijn aandeel in het Jebroer-succes is heel groot, maar we hebben met hem afgesproken dat hij vooral de vette hardcore schijven speelt.”

I Love the 90’s, zaterdag 7 april 2018, Ethias Arena Hasselt. Meer info: www.ilovethe90s.be.