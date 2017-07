Van Avermaet kijkt gemotiveerd vooruit naar Clasica San Sebastian

Greg Van Avermaet staat zaterdag gemotiveerd aan de start van de Clasica San Sebastian, de ééndagswedstrijd in het Baskenland. De Olympisch kampioen wil er zijn eerste plaats uit de WorldTour-ranking verstevigen. “Ik hou van deze race”, aldus Van Avermaet.

“Ik werd een beetje ziek in de laatste week van de Tour, dus ik hoop dat ik me zaterdag goed zal voelen aan de start van de Clasica”, stelt Van Avermaet bij Cyclingnews. “Maar ik ben gemotiveerd om een goede wedstrijd te rijden. Een finish in de top tien zou fantastisch zijn, zeker omdat er punten te rapen vallen voor de WorldTour ranking. Ik hou van de wedstrijd en die ligt me ook wel.”

In 2015 nam Greg Van Avermaet een optie op de zege in de Clasica, maar was toen betrokken in een incident met een wedstrijdmotor. Vorig jaar finishte Van Avermaet als vijfde. De laatste Belgische winnaar is Philippe Gilbert, die de ééndagswedstrijd in het Baskenland won in 2011.