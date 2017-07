Kwajongens die buurt oplichten krijgen spijt en proberen het op opmerkelijke wijze goed te maken

Vier kinderen uit de omgeving van het Nederlandse Geleen hebben de buurtbewoners van De Haese opgelicht. Ze deden zich voor als jeugdspelers van de handbalclub V&L en vroegen een kleine bijdrage als sponsoring. Enige minpuntje aan de zaak: de jongens waren helemaal geen spelers en het geld wilden ze in eigen zak steken.

Het lukte het viertal om heel wat centjes bijeen te sprokkelen, maar op het einde van de dag had het viertal blijkbaar toch last van gewetensproblemen. Ze schreven daarom naar elke bewoner die ze hadden opgelicht een briefje: ‘Beste meneer of mevrouw. Het spijt ons verschrikkelijk dat wij u hebben opgelicht door te zeggen dat we geld inzamelden voor V&L. We zullen het nooit meer doen’. Bij het briefje zat ook telkens het gedoneerde geld.