Geen boete als bouw niet af is door isolatietekort

Brussel - De Vlaamse regering gaat de Vlaamse besturen oproepen bouwbedrijven geen boete te geven omdat bouwwerken te laat klaar zijn. Oorzaak is het wereldwijde tekort aan isolatiemateriaal, waardoor bouwfirma’s forse vertraging ­oplopen. “We hopen dat privé-instanties dit voorbeeld ­volgen”, zegt de fel geplaagde bouwsector.

Door het wereldwijde tekort aan de meest gebruikte isolatiematerialen zitten ze bij veel bouwbedrijven met de handen in het haar. “Planningen lopen in het honderd. Als je geen isolatie kan plaatsen, kan je meestal ook niet verder met de andere werken”, aldus Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw. Die waarschuwt voor grote gevolgen. “Bedrijven hebben al mensen met technische werkeloosheid moeten sturen. En dan zijn er nog de discussies met de opdracht­gevers als we projecten niet op tijd afkrijgen – iets waar vaak boetes op staan – of als projecten duurder uitvallen door de isolatiekosten.”

De Vlaamse regering komt de bouwsector – die vreest voor faillissementen en ontslagen – nu ter hulp. Er is een omzendbrief in de maak waarin ze naast de eigen administraties ook gemeentebesturen en provincies oproept “rekening te houden met de problematiek” en geen boetes op te leggen als de werken niet op tijd klaar zijn, zo heeft energieminister Bart Tommelein (Open VLD) aan Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) laten weten. Ook minister-president Geert Bourgeois (N-VA) pleegde hierover overleg met de bouwsector.

Ook wie op dit moment zijn huis bouw of verbouwt, wordt getroffen door het gebrek aan isolatiemateriaal. “Gelukkig zijn er nog alternatieven op de marktAl kan niet iedereen die gebruiken, vermits bijvoorbeeld de spouwmuren van een huis specifiek op een bepaald soort isolatiemateriaal zijn berekend”, aldus nog Marc Dillen van de Confederatie Bouw.

Tommelein vermoedt dat het ­tekort aan isolatiemateriaal later dit jaar opgelost geraakt.