Bosbrand in zuiden van Frankrijk onder controle, mensen mogen terug naar huis

Brussel - De bosbrand in de buurt van Bormes-les-Mimosas, in het zuidoosten van Frankrijk, is door de brandweer onder controle gebracht. Dat melden verschillende Franse nieuwssites donderdag. De duizenden mensen die geëvacueerd werden, mogen terugkeren naar huis.

“Het vuur is onder controle gekregen”, zegt de Franse brandweercommandant Frédéric Marchi Leccia aan de krant Le Figaro. “Het werk van de mannen op de grond, die de hulp kregen van Canadairs (blusvliegtuigen, nvdr.) heeft ons toegelaten om op een doeltreffende manier te werken.”

Als gevolg van de branden moesten in de nacht van dinsdag op woensdag meer dan 10.000 bewoners en toeristen geëvacueerd worden in de buurt van Bormes-les-Mimosas, tussen Toulon en Saint-Tropez. Volgens de website van Le Monde krijgen die mensen nu de mogelijkheid om weer naar huis te gaan. Die terugtocht zal wel op een “geordende manier” moeten verlopen, zo wordt benadrukt.

In het Zuid-Franse departement Var zijn volgens de prefectuur intussen al zowat 7.000 hectare bos en vegetatie door het vuur vernietigd. Daarnaast wordt ook het eiland Corsica getroffen. Bij de brand in de omgeving van Bormes-les-Mimosas is totaal 1.600 hectare in vlammen opgegaan.