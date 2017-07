Ondanks aankondiging van Trump past Amerikaans leger transgender-beleid voorlopig niet aan

Ondanks de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om transgenders uit militaire functies te weren, zal het Amerikaanse leger zijn beleid niet onmiddellijk veranderen. In een interne memo, waarover de Amerikaanse media donderdag berichten, zegt de Amerikaanse stafchef Joseph Dunford dat er pas veranderingen zullen komen wanneer er duidelijke richtlijnen worden uitgevaardigd. “In tussentijd zullen we al onze mensen met respect blijven behandelen.”

“Er komen geen wijzigingen in het huidige beleid tot minister van Defensie (James Mattis, nvdr.) een instructie van de president heeft ontvangen en richtlijnen heeft uitgevaardigd”, zo staat in het bericht dat de Amerikaanse stafchef verstuurde naar de verschillende bevelhebbers.

“Gezien de uitdagingen waar we nu voor staan, zullen we allemaal gefocust blijven op het volbrengen van de opdrachten die ons zijn toegewezen”, staat er nog.

Trump had woensdag via Twitter verrassend aangekondigd dat transgenders niet langer zullen mogen dienen in het Amerikaanse leger. Het leger moet zich concentreren op de “beslissende en overweldigende zege” en kan niet belast worden met de “enorme medische kosten” die met het toelaten van transgenders ontstaan, aldus de Republikein.

Meer details over de beslissing werden niet gegeven. Het blijft daardoor onzeker of de transgenders die nu al voor het Amerikaanse leger werken, ontslagen moeten worden. Het is ook niet duidelijk of Trump de beslissing wel heeft doorgenomen met de minister van Defensie.

Volgens een schatting van de denktank Rand Corporation telt het Amerikaanse leger ongeveer 2.450 transgenders.