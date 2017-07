Parket Limburg wil voorkomen dat jongeren met drugs experimenteren op festivals

Hasselt - Het parket Limburg hanteert sinds 2015 een specifiek drugsbeleid voor festivals en ook deze zomer is de politie steevast te vinden op de weides. Hiermee willen ze voorkomen dat jongeren tijdens het festivalseizoen in contact komen of gaan experimenteren met drugs.

Wanneer een meerderjarige op een festival betrapt wordt op het bezit van een hoeveelheid drugs, zal snel en zichtbaar gereageerd worden door hem of haar onmiddellijk een minnelijke schikking voor te stellen. Deze minnelijke schikking moet meteen betaald worden, hetzij elektronisch via een bankterminal, hetzij via een klassieke overschrijving. Personen die verdacht worden van dealen of die grote hoeveelheden drugs bezitten worden meteen gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Floorfiller-festival

Ook het voorbije weekend was het drugsbeleid van kracht op het Floorfiller-festival, dat plaatsvond van vrijdag 20 juli 2017 tot zondag 23 juli 2017 te Alden-Biesen. De Federale Politie controleerde met drugshonden de festivalbezoekers aan de ingang en wist maar liefst 25 personen in het bezit van drugs een minnelijke schikking aan te bieden. Tevens werd er door de drugshond op de camping en in de lockers nog een hoeveelheid drugs gevonden.