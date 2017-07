Man onderhoudt cannabisplantage in ruil voor 100.000 euro gokgeld

Bree - Een 31-jarige man uit Bree werd woensdag veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden en een geldboete van 8.000 euro, beiden met uitstel, voor het opstellen van een cannabisplantage. Hij deed dit in opdracht van twee kennissen uit het gokmilieu die hem in ruil een som van 100.000 euro zouden betalen.

De dertiger kampte met grote financiële moeilijkheden door een zware gokverslaving. Toen hij in de gokhal twee mannen leerde kennen die hem een som van 100.000 euro wilden lenen, kon hij hier niet aan weerstaan. Omdat hij dit bedrag niet kon terugbetalen, moest hij in de kelder van zijn woning een cannabisplantage opstellen. “Ik zag geen andere uitweg”, klonk het voor de rechter. “Ik heb toegestemd en die mannen hebben de plantage opgesteld en met de elektriciteits- en watermeters geknoeid.”

520 plantjes

Omdat de vader van de Breeënaar dit even later ontdekte, stapte hij samen met zijn zoon naar de politie. De verbalisanten vonden in de kelder 520 plantjes, opgedeeld in twee kweekruimtes. Ondertussen zouden er al twee oogsten geweest zijn met opbrengsten tot 53.000 euro.

De man kreeg een gevangenisstraf en geldboete met uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij zich laten behandelen voor zijn verslavingsproblematiek. Hij moet verder ook een winst van 49.000 euro terugbetalen. Aan de elektriciteitsmaatschappij dient de dertiger 28.103 euro te betalen voor de gestolen elektriciteit.