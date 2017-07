Oppositie niet onder indruk van zomerakkoord: “Ik zou beschaamd zijn”

In de Kamer heeft premier Charles Michel donderdag toelichting gegeven bij het zomerakkoord dat zijn regering in de nacht van dinsdag op woensdag heeft bereikt. Oppositiepartijen PS, sp.a en Ecolo/Groen plaatsten vooral vraagtekens bij de financiering van bepaalde maatregelen, met name de verlaging van de vennootschapsbelasting. De oppositie vreest dat vooral de gezinnen en sociaal kwetsbare groepen zullen opdraaien voor die financiering. Daarnaast bestempelt de oppositie de voorgesteld abonnementstaks op effectenrekeningen als “een broodkruimel” en “een schaamlapje” op het vlak van fiscale rechtvaardigheid.

“Ik ben heel vastberaden. We zitten in de helft van de legislatuur. Ik heb de overtuiging dat de burgers met deze maatregelen de positieve effecten zullen gaan voelen”, zo besloot premier Charles Michel zijn uiteenzetting nadat hij het zomerakkoord van zijn regering had voorgesteld in de gezamenlijke commissies voor Financiën en Begroting en Sociale Zaken.

Peter De Roover Foto: BELGA

Meerderheidspartijen N-VA, CD&V, Open Vld en MR stonden in de rij om de premier en zijn ploeg te overladen met complimentjes over het bereikte akkoord. “Soms was er de vrees dat we terechtgekomen waren in een periode van lopende zaken. Maar u toont nu dat u een regering leidt van hardlopende zaken. U hebt duidelijk uw tweede adem gevonden”, aldus N-VA-fractieleider Peter De Roover.

“Hoe gaat u dat betalen?”

De oppositie toonde zich duidelijk minder enthousiast over het akkoord. Voornaamste kritiek van zowel PS, sp.a al Ecolo/Groen is de onduidelijkheid over de financiering van de geplande verlaging van de vennootschapsbelasting. “Een verlaging van vennootschapsbelasting van 34 procent naar 25 procent kost vier miljard euro. Hoe gaat u dat betalen?”, vroeg Ahmed Laaouej (PS) zich af.

Karin Temmerman (sp.a) vreest dat de regering dat geld zal zoeken “bij de gezinnen, gepensionneerden en zieken”. “De financiering is onzeker. Wij vrezen dat de financiering opnieuw op de gezinnen zal terechtkomen”, aldus de sp.a-politica.

Wouter De Vriendt Foto: BELGA

Ook de geplande abonnementstaks op effectenrekeningen krijgt geen applaus op de oppositiebanken. Zo noemde Ecolo-Kamerlid Gilles Vanden Burre het een “waterdruppel in de oceaan van fiscale rechtvaardigheid”. Zijn Groen-collega Wouter De Vriendt sprak van een “broodkruimel” en sp.a-Kamerlid Temmerman van “een schaamplapje”.

“Beschaamd”

Temmerman en De Vriendt richtten zich tot de CD&V, de regeringspartij die hoog had ingezet op een grotere fiscale rechtvaardigheid. “Ik begrijp niet hoe u hiermee genoegen kunt nemen. Ik zou beschaamd zijn”, aldus Temmerman. “Dit was de laatste kans op een groot akkoord rond fiscale rechtvaardigheid. Als u denkt dat een vergoeding van enkele honderden euro van de superrijken volstaat, dan onderschat u de frustratie bij de mensen”, voegde De Vriendt toe.

Maar CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten verdedigde de effectentaks. “Dit is een vermogensbelasting”, zei hij. Hij vindt ook niet dat er schamper moet gedaan worden over de verwachte inkomsten. “De opbrengst (er is 254 miljoen euro ingeschreven, red.) is niet irrelevant en we zullen erop toezien dat die opbrengsten gehaald worden.”