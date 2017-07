Nieuw Nederlands talent naar Noliko Maaseik

Noliko Maaseik heeft de laatste transferactiviteit afgerond. Ze wisten de receptie-hoekspeler Michiel Ahyi toe te voegen aan de selectie.

“Michiel Ahyi, geboren op 28 juli 1998, leeft al enkele jaren totaal voor volleybal in de befaamde topsportschool Papendal in het Nederlandse Arnhem. Onder de vleugels van onder meer Claudio Gewehr wordt daar het kruim van het Nederlandse jonge volleybaltalent klaargestoomd voor Jong Oranje en voor de échte “Lange Mannen”. Het TalentTeam Papendal speelt met een selectie van 18-jarigen mee in de Nederlandse eredivisie en wist in het voorbije seizoen zelfs te winnen tegen landskampioen Abiant Lycurgus”, laat een enthousiast Noliko Maaseik weten.

Het is voor Ahyi het eerste internationale volleybalavontuur. Eerder deze week wist de Limburgse ploeg ook al de Nederlander Just Dronkers te strikken. Dronkers kwam uit voor de Nederlandse landskampioen AB Groningen/Lycurgus.